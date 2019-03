Cody Simpson sobre su novia Gigi: "Ella me hace ser mejor persona"

ESTÁN PASANDO POR SU MEJOR MOMENTO

'Love is in the air'! Y sino que se lo digan a Cody Simpson y a la guapísima Gigi Hadid, que desde que retomasen su relación en noviembre parecen estar pasando por su mejor momento. Y es que el cantante se ha mostrado de lo más feliz y enamorado durante su entrevista para el 'Confidencial' donde declaraba que la modelo le hace ser mejor persona. Hacen una pareja de lo más mona... ¿no te parece?