Cliff Richard queda libre de acusaciones de pederastia

El jefe de la fiscalía de Yorkshire y Humberside, Martin Goldman, consideró "insuficientes" los datos aportados para procesar al cantante, de 75 años, en el marco de una investigación sobre abusos sexuales históricos llevada a cabo por la policía de South Yorkshire.

"La fiscalía ha revisado cuidadosamente la evidencia con relación a las afirmaciones de abusos sexuales cometidos entre 1958 y 1983 por cuatro hombres", señaló Goldman, entre los que se encontraba el músico. La misma fuente agregó que desde la fiscalía habían "trabajado con la policía durante la investigación" y apuntó que esto "ha ayudado a minimizar el tiempo necesario para alcanzar una decisión, una vez recibimos el dosier completo de pruebas el 10 de mayo".

En agosto de 2014, el autor del sencillo 'I Still Believe in You' fue interrogado por la policía de South Yorkhsire "de manera voluntaria" con relación a su supuesta implicación en ese caso. El veterano cantante siempre ha mantenido que esa imputación es "completamente falsa". "Siempre he mantenido mi inocencia, cooperado totalmente con la investigación, y no puedo entender por qué ha llevado tanto tiempo llegar a este punto", indicó hoy el músico en un comunicado tras conocer la noticia.

El cantante también dijo que está "obviamente encantado" de que "las acusaciones malvadas y la investigación resultante hayan finalmente llegado a su fin".