Las claves que demuestran que la nueva canción de Selena Gomez está dirigida a Justin Bieber

La semana pasada, Selena Gomez generó una gran intriga en las redes sociales después de publicar varias imágenes en su cuenta de Instagram con las palabras 'Bad Liar' (Mal Mentiroso, en español). Ahora sabemos que estas palabras son el título de la nueva canción de la exniña Disney.

Un single que aunque no verá la luz hasta este próximo jueves ya está en boca de todos, y es que ya se han filtrado parte de la letra que contiene el nuevo tema de Selena.

Una letra que ha desatado todo tipo de especulaciones, y es que son muchos los que afirman que el nuevo trabajo de Sele está dirigido a su exnovio Justin Bieber por frases como estas: "He hecho mis maletas y te dejo. No has sido más que un mal mentiroso, mal mentiroso; no has sido más que un mal mentiroso. No has sido más que un mal mentiroso. No has sido más que un mal mentiros, un mal mentiroso. Es una vergüenza, eres un mal mentiroso… Oh cariño eres un mal mentiroso".

¿Tú que crees?