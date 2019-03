Cindy Kimberly, la española que cautivó a Justin Bieber por Instagram, habla por primera vez

Justin Bieber descubrió hace un mes por Instagram el perfil de Cindy Kimberly, una holandesa afincada en España de 17 años que es todo un bellezón. Tras comentar en una de sus fotos: "Oh, Dios mio, ¿Quién es ella?", la locura se desató en su vida y el rostro de la joven empezó a verse en todos lados.

Cindy se quedó un poco sobrepasada ante tal avalancha de comentarios y notoriedad que lo único que dijo al respecto fue: "No sé cómo gestionar esto. Solo tengo Instagram y Tumblr, así que cualquier otra cuenta en otra red social con mi nombre que la gente esté encontrando es falsa", aclaraba. Pues bien, después de que el tiempo lo haya calmado todo ahora la joven ha concedido una entrevista a Vanitatis donde habla de todo lo ocurrido y de cómo le ha cambiado la vida un simple comentario.

Así, Cindy Kimberly asegura que la vida le ha cambiado para bien y comenta que lleva una vida normal: "Soy estudiante y me gustaría hacer Bellas Artes en un futuro. No es cierto que yo trabajase de 'babysitter' como se ha dicho, salvo en una ocasión que fue para unos amigos de la familia".

Además, revela que es fan de Justin Bieber desde hace años por lo que el comentario que le hizo fue muy emocionante para ella: "Cuando vi la publicación me emocioné, ya que llevo más de seis años siendo fan suya. Esto parece un cuento de hadas". Aunque no todo ha sido fácil y es que después de que Justin le hablara por las redes la joven recibió muchas críticas de algunas de sus fans aunque ella entiende ese sentimiento de sus admiradores: "No he sentido miedo en ningún momento, ya que yo como fan lo entiendo y he estado en su lugar".

Pero sin duda uno de los aspectos más positivos de todo esto es que Kimberly ha recibido muchas ofertas de trabajo en el mundo de la moda. Y es que Cindy es una toda una belleza que se le ha llegado a comparar con Angelina Jolie o Irina Shayk, algo que le alaba: "Estoy encantada, porque ambas me gustan mucho como modelo y como actriz".

Así, aunque ella ya había trabajo como modelo anteriormente está a un paso de desfilar en la Fashion Week Madrid y cumplir el sueño de cualquier modelo: "Me siento muy emocionada, porque es la pasarela más importante a nivel nacional", comenta orgullosa.