Christina Aguilera vive un de los momentos más incómodos al no ser reconocida

Christina Aguilera está realizando una gira de presentación 'Liberation', su álbum lanzado este año.

La noche anterior a su presentación en Nueva Orleans, la cantante vivió una anécdota y no de buen gusto.

La cantante se acercó a un lugar llamado Cafe Negril e intentó acercarse a la banda local del establecimiento para colaborar y cantar, pero estos no la reconocieron y la rechazaron. En un vídeo se a Aguilera cómo les dice: "Bueno, ¿no quieres que cante contigo? Bueno, no pasa nada, no tengo por qué cantar".

La propia Christina comentaba los hechos durante un concierto el día siguiente, apuntando que el hombre al que le pidió cantar era mayor y que no estaba muy por la labor. Bryannt, el principal componente de la banda, ha querido disculparse: "Lo siento, Christina, no te reconocí. No la reconocí porque llevaba una gorra cubriendo su cabeza y también sus ojos. Llevaba un jersey y no se presentó en ningún momento".