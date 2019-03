Christina Aguilera, súper retocada y a lo santa para la revista W

Christina Aguilera luce esbeltísima en la portada de la conocida revista W, con un ramo de flores, estratégicamente colocado para que no se le vea el ‘genio de la botella’, y un pelucón rubio platino, cardado a más no poder... Aguilera mira al cielo, como si de una virgen se tratase. Retocada pero con muy poco maquillaje, eso sí.

En la entrevista, Christina se confiesa sobre su reciente ruptura matrimonial. "Llegó un punto en el que sentía que nuestra casa era igual que la de mi infancia, y no quería que mi pequeño viviese lleno de tensión como viví yo. Sabía que la prensa se echaría encima pero no iba a vivir una vida que no quería por el qué dirán...", afirma.

Pero la cantante vuelve a estar enamorada. Al poco tiempo de separarse de Bratman, Aguilera ya iba del brazo de Matt Rutler, quien fue asistente de producción en 'Burlesque'... "El ha sido un gran apoyo en mi separación, y todavía lo es", comenta sobre su nuevo chico.

Aunque ha pasado unos meses complicados con todo lo que ha pasado en su vida personal y profesional, Christina parece que vuelve a resurgir y nos alegramos. Pero... ¡guapa, no te retoques tanto... mejor al natural!