Christina Aguilera sufre un espectacular cambio físico

Christina Aguilera es considerada uno de los iconos musicales de nuestra era. No en vano tiene seis Grammy, 42 sencillos y 50 millones de discos vendidos. Pero la cantante se ha visto constantemente sometida a exámenes por su físico a lo largo de su carrera, y es que sus constantes subidas y bajadas de peso han estado siempre en boca de todo el mundo.

Hace unos días la cantante publicaba en sus redes sociales una foto en la que se le podía ver además algún que otro retoque estético. Tal y como se observa en el selfie, sus labios podrían haber sido modificados ya que se ven más voluminosos que de costumbre e, incluso, parecen haber perdido el denominado ‘arco de Cupido’.

Y no sólo eso, sino que también parece haberse sometido a algún tratamiento de bótox ya que su piel parece más tersa y rejuvenecida. De ahí que cuando publicó la instantánea los comentarios no dejaran de sucederse, por lo que Christina no dudó en eliminar la imagen rápidamente.