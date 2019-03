Christina Aguilera pone en venta su mansión

Tan sólo una semana después de que fuese arrestada por superar la tasa de alcohol, considerablemente..., Christina Aguilera vuelve a ser noticia. Lo que está claro es que la cantante no está pasando por un buen momento personal.

A su divorcio y al incidente con la policía, ahora se suma la denuncia que tiene que enfrentar su discográfica por el supuesto plagio de una de sus canciones, 'Ain't No Other Man', y, según la web TMZ.com, la venta de su mansión por razones algo misteriosas.

Al parecer, Aguilera ha puesto en 'el mercado' su casa de Beverly Hills (antiguo hogar de Ozzy y Sharon Osbourne) por el módico precio de 13, 5 millones de dólares. Debe ser que la aparición de la cantante en 'Burlesque' no le ha debido dar el suficiente beneficio, o que tras esta mala racha Christina no quiere seguir viviendo en el hogar que la vio un día ser feliz junto a su ex, Jordan Bratman.

La mansión fue adquirida por la intérprete de 'Genie in the bottle' por 11 millones de dólares en 2008. Un casoplón que ahora busca nuevo dueño, muy probablemente una nueva celebrity que esperemos que tenga más suerte que la que ha experimentado Christina en estos últimos meses.