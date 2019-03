Christina Aguilera se plantea dejar a su novio por un famoso 'calentón'

Parecía que su amor iba viento en popa toda vela… ¡Pero no! Y es que, Christina Aguilera no está dispuesta a seguir con su actual churri, el músico Matt Rutler. Ha sido la revista Star la encargada de sembrar la polémica, recogiendo unas declaraciones que no dejan muy bien parado al ‘amorcito’ de la diva.

"La relación es de conveniencia. Siempre ha sido casual, muy de ahora sí, ahora no, y no algo en lo que Christina vea un futuro", confiesa la fuente para la publicación, dando a entender que más que tener un proyecto de vida junto a él, lo que ha encontrado en Matt es un entretenimiento temporal.

Una diversión que le ha durado poco más de dos años y que ahora parece empezar a aburrirle. "Está valorando a los futuribles... Quiere un novio de A-List para que complemente su recién encontrada confianza en sí misma. Necesita un hombre caliente y que le robe los titulares", añade dicha fuente a ‘Star’.

Vamos, que visto lo visto, a esta parejita le queda un telediario y Xtina tiene muy claro el tipo de hombre que quiere a su lado para seguir siendo una ‘it’ por los restos de los restos. ¿Algún candidato que cumpla los requisitos exigidos?