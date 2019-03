Christina Aguilera homenajea a Whitney Houston en los American Music Awards 2017

Los American Music Awards 2017 se han celebrado a lo grande en Los Ángeles donde hemos podido ver a multitud de estrellas del pop disfrutando de la gran noche. Aunque una de las protagonistas del evento ha sido Christina Aguilera.

La cantante protagonizó uno de los momentazos más comentados de la gala tras subirse al escenario para recordar a Whitney Houston por motivo del 25 aniversario de su mítica película 'El Guardaespaldas'. Aguilera interpretó tres temas de la banda sonora del film que todo el mundo recuerda: I Will Always Love You, Run To You o I'm Every Woman.

Antes de cantar, Christina publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde afirmaba: "Estoy emocionada y honrada de rendir homenaje a uno de mis ídolos", después que Houston perdiera la vida con 48 años en febrero de 2012.

Aunque, dejando la actuación a un lado, la cantante fue también la protagonista de muchos comentarios al comprobar el cambio que ha sufrido en su rostro. Hace solo unos días el tema ya salió a relucir después que la misma Aguilera publicara en sus redes una imagen que después borraría.

Los rumores sobre los retoques estéticos de la artista empezaron a surgir y han continuado tras comprobar que hay algo en su rostro que es distinto con esta interpretación.