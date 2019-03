Christian Castro y Luis Miguel, enfrentados por el amor de una mujer: Daisy Fuentes

Aunque eran amigos íntimos y siempre se han ensalzado el uno al otro como embajadores de su tierra, México, ahora Christian Castro y Luis Miguel no se dirigen la palabra. ¿La culpable? ¡Una mujer!

Y es que la cubana Daisy Fuentes, una actriz y modelo de cuerpo escultural, mantuvo primero un romance con Christian Castro y después con Luis Miguel. Esto provocó que el primero señalase al segundo de haberse entrometido por medio en su historia de amor, por lo que rompieron su amistad.

Aun así, es Castro el que asegura que su compatriota fue el primero que dejó de dirigirle la palabra. Hace tan sólo unos días, arremetía contra su ex amigo en una rueda de prensa: “Soy de los muy pocos mexicanos que tocan en España, que logran algo en Argentina y en Sudamérica. Soy de los embajadores más altos que tiene este país en el género que yo canto. Como intérprete no van a encontrar un cantante con el rango que tengo yo”.

Pero ahí no acabó su discurso: “Claro, Luis Miguel también, obviamente, pero no sabemos si él es mexicano. Y como no lo sabemos bien, y no nos quiere decir dónde nació, pues yo sí les quiero decir que nací en la Colonia Del Valle. Soy de padres mexicanos nacidos en México; no soy de padre español y madre italiana como él. Así que conmigo sí pueden hablar de lo que se siente al ser un mexicano real”.

¿Volverán ambos a recuperar su amistad?