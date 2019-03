Chris Martin confiesa que sufrió una depresión tras divorciarse de Gwyneth Paltrow

Después de que Gwyneth Paltrow hablara sobre su relación con Chris Martin tras su divorcio, ahora ha sido el cantante quien ha querido comentar cómo lo pasó cuando se acabó su vida junto a la actriz en una entrevista para The Sunday Times, en la que ha asegurado que sufrió una depresión y que le costó reponerse más de un año.

"Todavía hay días en los que me levanto anímicamente bajo, pero ya tengo las herramientas para afrontar esa tristeza", explicó. Un sufrimiento que ha conseguido combatir con el libro de autoayuda 'El hombre en busca de sentido', escrito por el psiquiatra alemán Viktor Frankl, y con otra obra del persa Jelaluddin Rumi. "Un poema de Rumi lo cambia todo. Se dice que incluso si no te sientes infeliz, es bueno para ti. Me tomó un año lograrlo. Un año de la depresión y todo eso", dice.

El manager de Coldplay, Phil Harvey, ya confirmó el mal momento que estaba pasando el artista unos meses después de la ruptura: "Todos estábamos preocupados por él, la banda, su familia. Cuando ves a alguien tan mal, tan abajo, como amigo, tu mente va al peor de los escenarios. Ese periodo no duró para siempre, pero hubo un momento en el que estábamos periódicamente pendientes de él, tratando de asegurarnos que no estaba solo", relató entonces.

Sin embargo, Gwyneth ya dijo que seguía manteniendo una buena relación con Chris y que era "como un hermano" para ella. Por su parte, Martin no considera que haya pasado por un divorcio: "Es un divorcio, pero es algo extraño. Es curioso porque no uso en esa palabra muy a menudo: 'divorcio'. No lo veo de esa manera. Lo veo más como que encuentras a alguien, pasas un tiempo juntos y las cosas cambian. He vivido un gran cantidad de vida desde entonces", declaró el artista británico, que ya se encuentra mucho mejor.