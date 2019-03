Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, ha fallecido a los 52 años

El cantante Chris Cornell, que lideró los grupos 'Soungarden', 'Audioslave' y 'Temple of the Dog', ha fallecido a los 52 años en Detroit. Su representante Brian Bumbery ha asegurado en un comunicado a The Associated Press, que se trata de una muerte "repentina e inesperada".Tras la triste noticia, la familia colaborará con los forenses para determinar la causa de la muerte y ha pedido privacidad.

Aunque comenzó su carrera como batería, se convirtió en guitarrista y cantante años después. Según la revista Hit Parade ocupa el cuarto puesto de la lista de mejores voces de la historia del heavy metal y el hard rock.

El rockero creó en 1990 la banda 'Temple of the Dog' y en 2001 lanzó 'Audioslave' junto a tres ex miembros de 'Rage Against the Machine' . Seis años más tarde, siguió su carrera en solitario y colaboró en la banda sonora de varias películas, como 'Misión Imposible II', 'Coleteral', 'Casino Royale' y 'Los Vengadores'.