Chris Brown y Rihanna planean su boda para el próximo verano

El verano siempre nos trae grandes noticiones sobre nuestras celebrities, y todo apunta a que este viene cargadito. Según diversas fuentes, Chris Brown le pidió matrimonio a la cantante de Barbados tras la ceremonia de los Grammy. Y, por si te cabía alguna duda, Rihanna ha aceptado tal compromiso. Después de su polémica separación con agresión incluida y de una sonada reconciliación, no sabemos cómo acabará esta aventura matrimonial de la pareja. Y mucho ojo, porque el enlace según lo planean promete ser de lo más movidito...

Esta misma semana Chris se mostraba 'mega arrepentido' del episodio vivido en 2009 con estas palabras: "Esa noche fue el más profundo pesar de mi vida, el más grande error. Pero ella me ama. ¿Qué puedo decir? Estoy perdonado...pero, eso sí, he trabajado duro para ello". Él parece sincero y ella no duda de su palabra. Sin embargo, muchas personas del círculo cercano de la cantante no están tan convencidas y han retirado su apoyo a la pareja. Así lo demostró Katy Perry cuando pidió a los organizadores de los Grammy que no la sentaran junto a RiRi.

Ante esta situación, no sabemos a quién podremos ver entre los invitados a la boda. Aunque eso sí, aquellos que se vayan se lo van a pasar en grande porque según parece la pareja quiere contar con tatuadores, escupefuegos y un personal atendiendo las mesas que vaya casi desnudo. Existen rumores de que incluso han pedido tener 'cigarrillos de la risa' ya liados en la recepción. ¿Llegarán vivos a la noche de bodas? ¿Aprobará esto la familia invitada?

Según informa el diario The Sun, el enlace se celebraría en Barbados, lugar donde nació Rihanna. Un notición que promete y que no sabemos cómo acabará. Desde aquí, una vez más, les deseamos mucha suerte y que tan alocada boda tenga un bonito final feliz.