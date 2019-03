Chris Brown publica una imagen en su Instagram lamiendo el culo de una mujer

¡Chris Brown está desatado! El rapero ha revolucionado las redes sociales publicando en su Instagram una fotografía muy, pero que muy obscena en la que aparece lamiendo el trasero desnudo de una misteriosa mujer.

Aunque al parecer la foto pertenece a su vídeo 'No Bullsh * t' que realizó en 2010, Chris ha publicado la instantánea para… ¿Poner celosa a su exnovia Karrueche Tran?

Y es que desde que el artista salió de la cárcel, no ha parado ni un segundo: escándalos, borracheras en Saint Tropez, idas y venidas el amor. Un sinfín de polémicas que parecen no afectarle nada, y si no, con esta foto, aunque la borró instantes más tarde, queda demostrado que él hace lo que quiere, cómo y con quien quiere sin afectarle las consecuencias.