Chris Brown pensó en suicidarse tras la brutal paliza a Rihanna

El cantante habla sobre su peor etapa en un documental

Chris Brown se sincera en 'Welcome to my life', un documental sobre su vida donde saca su lado más íntimo y habla tanto de los peores episodios de su vida como de su carrera profesional. Todavía no tiene fecha de estreno pero ya ha adelantado algunas de las declaraciones sobre cómo vivió cuando maltrató a su entonces pareja, Rihanna: "Me sentí como un monstruo… tuve pensamientos suicidas, no podía dormir, apenas comer", confiesa.