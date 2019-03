Chris Brown llega a las manos con el rapero Drake para defender el honor de Rihanna

PELEA DE RAPEROS CON SANGRE DE POR MEDIO

Chris Brown no parece olvidar a Rihanna. Y es que, después de que el rapero Drake le hiciera llegar una nota al chico en la que la de Barbados no salía muy bien parada, Chris no lo dudó un segundo y se enzarzó en una pelea con su opositor para limpiar el honor de su ex. Prueba de ello ha sido la imagen subida por él mismo en la que presume de heridas y hematomas. Pero... ¿qué es lo que ponía en la nota? ¿Seguirá Chris bebiendo los vientos por Rihanna?