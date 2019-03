Chris Brown llama 'zorra' a Rihanna en su nueva canción 'I'm Still'

Piropos tuvo en el pasado, pero ahora Chris Brown no tiene ni una sola palabra bonita para Rihanna. El rapero ha sacado nuevo single junto al reconocido DJ Khaled, 'I'm Still', donde ha compuesto varios versos dedicados a su ex: "Every nigga in the industry done fucked my bitch", o lo que es lo mismo "Cada negro de la industria se ha tirado a mi zorra". ¿Qué opinará Rihanna de esto?

Hace escasas semanas, la cantante de Barbados declaraba que no mantiene relaciones sexuales desde que rompió con Chris, aunque el rapero se empeñe en declarar a los cuatro vientos lo contrario. ¡Cuánto rencor!

Mientras Chris se empeña en ensuciar la imagen de su ex, Rihanna triunfa por cada escenario que pisa gracias al cariño de sus miles de fans. ¿Qué le parecerá la canción a la de Barbados?, ¿moverá ficha RiRi o tiene más clase que el que fuera su chico en el pasado?