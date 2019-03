Chris Brown se encara con un chico durante un partido benéfico de baloncesto

Durante un partido benéfico de baloncesto en la USC (Universidad del Sur de Carolina), Chris Brown se ha alterado y ha arremetido contra un hombre que estaba en las gradas. La discusión fue tan fuerte que la policía tuvo que intervenir rápidamente para que no se llegara a una situación más grave.

Después de haber sido detenido por apuntar con un arma de fuego a una mujer, el exnovio de Rihanna quería limpiar su imagen, aunque no parece estar cerca de conseguirlo sino más bien de todo lo contrario. En el vídeo de la pelea, que ha sido publicado por el portal de noticias TMZ, no se entiende bien lo que dicen ni los policías ni Chris.

Sin embargo, el citado medio asegura que uno de los agentes dice: "No me importa quién está aquí, entiéndalo bien". ¿Será que el intérprete de 'Five More Hours' se sintió acosado por algún fan?

Además de este altercado, en el 15 aniversario del 11-S, Brown ha demostrado que le encanta generar polémica. Cuando sonó el himno nacional decidió quedarse sentado –al contrario que el resto, quienes permanecieron de pie-, uniéndose al movimiento iniciado en San Francisco para protestar por la desigualdad racial. De hecho, ha alardeado de ello en su perfil de Instagram, donde ha compartido una foto de ese mismo momento.