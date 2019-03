Chris Brown es detenido por supuestas amenazas a una mujer

Chris Brown vuelve a estar en el centro de la polémica después de que una mujer llamase a la policía asegurando que el rapero le había amenazado en la pistola. Baylee Curren estaba en el jacuzzi de la casa de Tarzana, Los Ángeles, junto a una amiga cuando quiso ver una joya de Brown. Fue entonces, cuando supuestamente Chris, bajo los efectos del alcohol y las drogas, se acercó a la joven intimidándole con un arma letal exigiéndole que se fuera de su casa.

Los agentes acudieron al domicilio de Brown mientras que el rapero hacía público el registro a través de varios vídeos en su perfil de Instagram: "No he dormido la mitad de la maldita noche y ahora me despierto con todo esto...helicópteros alrededor y la policía fuera de la verja de mi casa", asegura con gesto chulesco.

Además el cantante no dudó en afirmar que era inocente y que lo único que pretendía la supuesta víctima era dañar su imagen y reputación: "Buena suerte cuando consigáis la orden, o lo que sea que tengáis que hacer. No me importa si os quedáis todos ahí haciendo como que soy el malo, o como que me estoy volviendo loco".