Chris Brown dedica un vídeo a su ex novia Karrueche Tran: "Puta, me lo debes"

EL CANTANTE NO SE FIABA DE ELLA

Chris Brown desata la polémica en las redes sociales al publicar un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando un: “puta, me lo debes”. Quizás un mensaje dirigido a la que fuese su novia Karrueche Tran con la que rompió hace unos días. Parece que esta relación no terminó muy bien ya que una fuente cercana ha confesado a Hollywood Life que el cantante no se fiaba de ella y pensaba que sólo iba a por dinero. ¿Será el comienzo de una guerra entre Chris y Karrueche?