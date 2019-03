Chris Brown se confiesa y reconoce estar enamorado de Rihanna

En dicho clip, Chris Brown abre su corazón horas después de poner fin a su romance con la modelo Karrueche. “Estoy estresado, porque cuando se comparte una historia con alguien y luego te enamoras de alguien más es muy difícil de llevar”, confiesa. Y sigue confesándose: “¿Se puede amar a dos personas? No sé si es posible pero a mi me pasa, me siento así”. ¡Todo un bombazo! ¡Brown enamorado de las dos!

El vídeo con la confesión entremezcla las declaraciones del cantante con imágenes de él junto a Rihanna, ya que se les ha podido ver en los últimos días en varios locales de moda de Nueva York. Chris ha sido el encargado de subir dicho vídeo a su cuenta de Twitter, con el mensaje: “El verdadero Chris Brown!”.

Horas antes publicaba, por la misma vía, su decisión de romper con la modelo de 23 años: “He decidido estar solo para concentrarme en mi carrera. Me encanta Karrueche pero no quiero ver su dolor por mi amistad con Rihanna”. Y parece que a la chica sorprendió tanto esta confesión, y el vídeo posterior, como al resto porque por los tuits que al momento publicó se denotaba que la pobre no tenía ni idea de la decisión del cantante.

Chris y Karruche llevaban un año, mientras que la relación con Rihanna terminó en 2009 cuando Brown atacó brutalmente a la cantante en su coche tras una fiesta pre-Grammy. Actualmente, Chris sigue cumpliendo su condena de cinco años de libertad condicional y parece que la seguirá cumpliendo pero de la mano de quien le denunció.