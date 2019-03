Chris Brown, arrestado tras una pelea con un hombre en la puerta de un hotel en Washington

PODRÍA ACABAR EN LA CÁRCEL

Chris Brown no sale de una cuando se mete en otra… Cuando todavía está cumpliendo la condicional por la paliza que le propinó en 2009 a su entonces novia, Rihanna, el cantante no deja de meterse en líos. Así, este fin de semana fue arrestado tras una pelea con un hombre en la puerta del hotel en Washington. Según la policía, Brown no se encontraba bajo los efectos de las drogas o el alcohol.