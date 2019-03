Los chicos de The Vamps no quieren ser comparados con One Direction: "Nuesta música es diferente"

Los chicos de 'The Vamps' no quieren oir ni hablar de One Direction. Las dos bandas británicas compiten actualmente por el deseado trono de 'boyband' del momento, aunque los cinco chicos de 1D llevan ya varios años despuntando en el panorama musical.

'The Vamps' sin embargo, parecen estar bastante hartos de las contínuas comparaciones y ya han dejado claro que su música, no tiene nada que ver con la de 1D: "En realidad no nos importan las comparaciones pero nuestra música es muy diferente. Nosotros tocamos instrumentos y componemos. Sin embargo, ellos son probablemente la banda más exitosa del mundo por lo que no diríamos que no a su éxito". Por el momento, el grupo de adolescentes ha conseguido una gran fama internacional gracias a sus temas 'Can we dance' y 'Somebody to you', en la que contaron con la colaboración de Demi Lovato.

Sus cientos de miles de seguidores de todo el mundo esperan impacientes el lanzamiento del nuevo videclip de su tema 'Oh Cecilia (Breaking My Heart)', que verá la luz en octubre. Un sencillo con el que se estima que den ese salto definitivo que les coloque al nivel de sus competidores más directos, One Direction.