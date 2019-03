Los chicos de 'One Direction' visitan el programa infantil más famoso del mundo: 'Barrio Sésamo'

'1D' JUNTO A EPI Y BLAS EN 'BARRIO SÉSAMO'

Los chicos de 'One Direction' han querido visitar a Epi y Blas, al Monstruo de las galletas y a todos los habitantes de 'Sesame Street'. Y es que la boyband más exitosa de todos los tiempos ha querido pasar por el plató de la legendaria serie televisiva infantil, donde han aportado su granito de arena para que los más pequeños de la casa aprendan la letra 'U'. Además de deleitarnos con su presencia, '1D' nos han conquistado interpretando su clásico tema 'What makes you beautiful'. ¡Cómo nos gustan estos chicos!