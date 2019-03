Los chicos de One Direction suben a las redes unas fotos de cuando eran pequeños

CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DE SU SINGLE 'STORY OF MY LIFE'

Los chicos de One Direction están de promoción y qué mejor forma de promocionar su nuevo single ‘Story of My Life’ que con fotos de su propia historia de vida. Así los chicos de One Direction han subido fotos a las redes de cuando eran pequeños y la verdad que no nos han podido enternecer más el corazón. ¡Qué monada!