Los chicos de One Direction son denunciados por la madre de una fan

Porque su hija no pudo conocerles

Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne, los chicos de One Direction, no ganan para disgustos. Después de las críticas recibidas tras el anuncio de la separación de la banda y de los ataques sufridos durante los últimos conciertos, los vocalistas han recibido la noticia de que han sido denunciados por la madre de una fan. ¿El motivo? La joven no pudo conocerles después de haber pagado 16.000 dólares. ¡Qué fuerte!