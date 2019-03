Los chicos de One Direction presentan su nuevo perfume 'Our Moment'

Que One Direction está viviendo su mejor momento, no nos cabe duda, así han decidido llamar a su nueva fragancia, 'Our Moment'. Tras presentar su nueva película documental 'This Is Us', los chicos de '1D' han lanzado al mercado una colonia hecha en exclusiva para sus seguidores.

'Our Moment' tiene un diseño de lo más moderno, su envase rosa con brillantes nos parece de lo más fashion. La colonia ya está a la venta en Londres y el próximo 9 de septiembre se podrá comprar en el resto del mundo. En Madrid podrá adquirirse en Claire's, ¡se avecinan colas y colas de fans deseosas de oler a 'Our Moment' !

Además, las directioners que adquieran la fragancia de sus ídolos encontrarán un mensaje en el interior del perfume:“Hemos disfrutado cada paso de la creación de esta fragancia especial para ustedes, nuestr@s fans increíbles. Estamos muy orgullosos de vosotros y esperamos que amen a Our Moment tanto como nosotros lo hacemos. Gracias por estar siempre para nosotros. L@s amamos”.

En el spot de la fragancia, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson aparecen probando diferentes aromas, los cuales usaron para la creación del perfume. ¡Estos chicos nunca dejarán de sorprendernos!