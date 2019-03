Los chicos de One Direction lucen torso al descubierto entrenando en el gimnasio

¿CUÁL ES SU SECRETO PARA TENER ESOS ABDOMINALES?

Al ritmo de 'Talk Dirty to Be' de Jason Derulo, así entrenan los chicos de One Direction, y es que nadie dijo que tener un cuerpazo de infarto fuera fácil. Harry, Liam, Zayn, Niall y Louis pasan gran parte del tiempo que tienen libre entrenando duro y sin parar en el gimnasio. Abdominales, sentadillas, pesas... ¡Qué duro es tener un cuerpazo de armas tomar!