Los chicos de One Direction se van de despedida de soltero

del bajista del grupo Sandy Beales

Aunque el grupo de One Direction está arrasando con su gira, 'On The Road Again', los chicos se han tomado un descanso para irse de despedida de soltero... Pero tranquilos, que ninguno de ellos se casa, el futuro novio es Sandy Beales, el bajista de la banda con quien los chicos tienen muy buena relación.