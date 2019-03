Los chicos de One Direction coinciden con Perrie Edwards en la fiesta de los premios de Capital FM

Recientemente se ha celebrado la fiesta de los premios Capital FM, y como no es de extrañar muchos de los grupos más sonados estaban allí, pero la gran la noticia es que One Direction y Little Mix coincidieron en el festival, es decir, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson coincidieron con Perrie Edwards, la prometida de Zayn Malik. ¿Les diría algo Perrie?

Es un hecho que a la cantante de Little Mix, Perrie, no le hacen demasiada gracia los chicos de '1D', y es muy problable que Zayn abandonase el grupo por decisión de la cantante. Incluso en una ocasión, Liam afirmó que la decisión de Zayn estuvo condicionada por su prometida. Además, recientemente también nos enteramos de un posible romance entre Niall y Jade Thirlwall. ¿Pasaría algo en la fiesta?

Ambos grupos se mueven en el mundo de la música y no es de extrañar que coincidan, como ocurrió en la fiesta de los premios Capital FM, aunque no hay incidencias de que Perrie fuera descortés con los chicos, seguro que para ella no fue plato de buen gusto encontrarlos allí, ya que la cantante asegura que los chicos de One Direction es muy mala influencia para Zayn. Aunque seguro que el prometido de Perrie se acordó de los chicos, ya que este es el primer verano que cantan sin él. Menos mal que no fueron los únicos VIPs que estaban allí, sino que también acudieron artistas como Nick Jonas, Rita Ora, Pitbull…