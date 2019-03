Los chicos de One Direction apoyan a Justin Bieber frente a su mala racha

Justin Bieber está viviendo una etapa difícil en su vida. Sus conciertos en Londres han estado repletos de polémicas constantemente. Se desmayó y fue hospitalizado y vivió un desagradable altercado con un fotógrafo. Pero ¿quién no ha sido joven y famoso alguna vez?

Eso es lo que piensan los chicos de One Direction. No son íntimos amigos del canadiense, pero están intentando quitarle hierro al asunto para que los medios le den un respiro a Justin. Ha sido a través de Twitter donde Louis Tomlinson escribió en el tablón del cantante sus palabras de defensa: "Aunque yo no lo conozco personalmente, me gustaría que la prensa se lo tome con calma".

Zayn Malik quiso apoyar a su compi de grupo y le dedicó unas palabras a Bieber: "Sé cómo debe sentirse, yo no veo nada fuera de lugar en comparación con las otras adolescentes que conozco". A lo que Bieber contestó: "Gracias muchachos. Todo bien por aquí. Muy agradecido".

De esta manera Bieber ha recibido el calor del otro grupo de cantantes adolescentes del pop más importante por antonomasia. Y quién sabe, a lo mejor esto puede ser el principio de una bonita amistad.