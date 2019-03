Los chicos de One Direction, afortunados en la música… ¿Desafortunados en el amor?

ACABAN DE ESTRENAR UN ANTICIPO DE SU NUEVO SINGLE, ‘LITTLE THINGS’

One Direction es la banda británica que arrasa en el mundo entero. Desde que se dieran a conocer gracias al programa ‘X Factor’, lo suyo ha sido un no parar de cosechar éxitos. Lo cierto es que no se pueden quejar: triunfan en todo el mundo y cada nuevo tema arrasa en las listas musicales. Pero tanta suerte en su trayectoria profesional, no se corresponde con la que tienen en su vida amorosa…