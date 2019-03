Los chicos y el equipo de One Direction son acusados de maltrato animal por la organización PETA

POR NO HABER TRATADO BIEN A LOS ANIMALES EN SU VIDEOCLIP Steal My Girl

Dentro de muy poco One Direction publicará su nuevo disco, Four, un trabajo que está revolucionado al mundo directioner que se muere de ganas de que llegue el gran día en el que verá la luz. Pero además, su nuevo videoclip, Steal My Girl, ha provocado que la organización PETA haya emitido un comunicado en el que afirma que los animales salvajes utilizados durante la grabación del videoclip recibieron un trato vejatorio por parte del equipo de One Direction.