Los chicos de Auryn se convierten en mercenarios del futuro en su nuevo videoclip, 'Make my day'

Ambientado en el año 2047, Auryn son los soldados Joe Bones (Carlos Marco), Mike Bun (Dani Fernández), Kill Blind (Álvaro Gango), Thinny Boy (David Lafuente) y Crazy Dog (Blas Cantó). Bajo las órdenes de Greg A. Sebastian, el vídeo ha sido rodado en Mazarrón y Sucina (Murcia) y el mismo día de su estreno ha tenido 30.000 reproducciones a través de su canal oficial de Youtube en tan sólo doce horas. ¡Imparables!

“Hace muchos años que el calentamiento global convirtió a la Tierra en un inmenso desierto. El caos se adueñó de la población. Los pocos que resisten luchan por sobrevivir en un mundo donde el agua es el nuevo oro líquido. Matan por él. La ley es impartida por jueces y ejecutada por mercenarios dedicados a perseguir a quién infringe la ley. El mayor delito no es el asesinato, es el robo de agua…”, cuenta la historia en las imágenes.

'Make my day' es un tema compuesto y producido por Quique Tejada, reconocido DJ y actual colaborador del programa "Levántate y Cárdenas" de Europa FM. La exitosa boyband, además de componer cinco de las canciones que forman parte de 'Anti-Héroes', se ha codeado con los mejores productores y compositores de nuestro panorama nacional. 'Me gusta', compuesta por Vanesa Martín; 'Siempre estás ahí', de Merche; 'Cuando sé que estás dormida' o 'Sentado en el banco' de Xabi San Martín de La Oreja de Van Gogh; 'Nada' de Georgina y 'Desaparecer', del puño y letra de Vega.

El tema más internacional de este nuevo álbum es 'Love Taxi', firmado por Wayne Hector, autor de éxitos como 'Glad you came' de The Wanted, 'Starships' de Nicki Minaj o 'Just a Fool” de la reconocida Christina Aguilera. Convertidos en uno de los grupos que más furor y éxito del momento, actualmente se encuentran de gira por nuestro país presentando los temas de 'Anti-Héroes' en vivo y en directo. Que no os quepa duda, ¡los chicos de Auryn arrasan por donde pasan!