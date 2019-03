El chico que recibió el puñetazo de Justin Bieber habla sobre lo sucedido

Justin Bieber llegó el lunes a Barcelona, y nada más llegar nos sorprendió a todos mostrándose muy cercano a sus fans que estaban esperándole a la salida del aeropuerto. Además, aprovechó su día de descanso en España para entrenar con los jugadores del Barcelona y visitar a su amigo Neymar, y tanto ellos como el cantante hicieron eco del momento en sus redes sociales.

Los fans del canadiense llevaban días haciendo cola a las puertas del recinto, ansiosos por la visita de Justin a España en su gira Purpose, y es que el cantante tiene un gran número de seguidores en nuestro país, pero alguno se ha llevado una gran decepción. El cantante se acercó al Palau Sant Jordi en su coche con la ventanilla bajada poco antes de que diese comienzo el concierto, y ahí estaban algunos de sus fans esperándole. Al pasar por delante uno de ellos se abalanzó sobre el coche y metió la mano por la ventanilla para tocar a su ídolo y recorrió algunos metros pegado al coche de Bieber. En respuesta, el canadiense le dio un puñetazo en el labio y el joven empezó a sangrar, como demuestra el vídeo.

Ahora el joven agredido, Kevin, ha hablado con los medios. Julia Otero en su programa de Onda Cero 'Julia en la Onda' ha podido hablar con el chico, que ha mostrado su decepción con el cantante: "Primero estoy yo, y luego está él". Además, cuando la presentadora ha preguntado sobre qué hará el afectado después de la actuación de Justin, ha respondido de forma tajante y contundente: "Esto ya está en manos de abogados y ya lo tratarán ellos, yo no puedo dar más información". Al parecer, la actitud de Bieber no ha sorprendido a Kevin, porque no es la primera vez que trata con desprecio a sus seguidores.