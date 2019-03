Cheryl Cole, la novia de Liam Payne, podría estar embarazada

Cheryl Cole podría estar embarazada, según apuntan los usuarios de Twitter, quienes han descubierto una serie de pruebas que podrían demostrarlo. La novia de Liam Payne ha protagonizado un anuncio de L'Oreal en el que aparece con la cara más 'gordita'.

Cheryl Cole en el anuncio de L'Oreal | L'Oreal

No obstante, Liam no ha ayudado a frenar estos rumores, porque hace unos días decidió cambiar su biografía de Twitter en la que ponía: "Estoy gritando", para poner en ella: "El hombre más afortunado del mundo". ¿Será verdad que tendremos otro bebé One Direction? ¿Por qué no confirman ni desmienten los rumores?

La biografía de Twitter de Liam Payne | Twitter

Además, algunos twitteros se han dado cuenta de que Cole lleva bastante tiempo sin publicar fotos de ella en Instagram, ni si quiera ha aparecido públicamente, solo comparte imágenes y vídeos de campañas de publicidad que no son actuales.

Una fuente ha revelado a la revista NOW que: "Cheryl está muy centrada en la maternidad. Tiene muchísimos libros sobre este tema y que siempre está leyendo". Todo apunta a que otro miembro de la boy band se convertirá en papá en poco tiempo.