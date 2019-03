Cher revoluciona las redes sociales por su vestido durante los Billboards 2017

La cantante Cher está siendo la protagonista de la gala Billboard tras su actuación por llevar un polémico vestido demasiado sexy para su edad. Cher recibió un homenaje en los premios y además cantó dos de sus grandes éxitos: 'If I could turn back time' y 'Believe'.

Nadie se esperaba que la celebrity que ha vendido unos cien millones de discos y tiene en casa Grammys y Oscars, pudiera aparecer con ese traje a sus 71 años. Cher es conocida por vestir cosas no acordes a su edad y por desafiar cualquier estilismo que se le pase por delante, pero con este look, la cantante ha conseguido superarse una vez más.

Resulta que durante su interpretación de 'Believe' se vistió con un traje aparentemente transparente. Su pecho izquierdo estaba cubierto por un pequeño corazón brillante. Pero el derecho no parecía estar cubierto por nada. Llevaba, sencillamente, un sujetador del color de su piel que invitaba a pensar en el desnudo. Pero las redes se han vuelto locas teorizando sobre la presencia o no presencia del pezón.