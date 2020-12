Cher relata el duro momento que vivió en un callejón: "Si haces algo te mato"

A pesar de que siempre se ha envidiado a los famosos y cantantes por la vida de lujo que han llevado. Varias son las ocasiones en las que alguno de ellos ha confesado haber tenido que vivir situaciones muy desagradables debido a la fama.

La última en hacerlo ha sido la cantante Cher, quien 30 años después, ha querido confesar uno de los momentos más complicados de su carrera en el diario británico The Guardian: "Siempre me dejaban a las puertas del teatro cuando estaba haciendo 'Come Back To the Five and Dime' en Broadway", ha comenzado explicando en su relato.

Y precisamente en la entrada del teatro fue donde tuvo que vivir una de sus peores experiencias: "Pensé que me iba a dar la mano, pero me agarró del brazo y me lo puso detrás de la espalda. Empezó a empujarme hacia el callejón y dijo: 'Si haces algo, te mato'", ha añadido.

Tras esta difícil confesión ha aclarado que desde entonces no suele salir tanto, incluso antes de la pandemia: "No me gusta salir porque todo el mundo tiene una cámara y no es seguro. La gente te agobia no sabes si te van a matar o te tomarán una foto. De cualquier manera, no me gusta".