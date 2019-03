Chenoa superó un cáncer de útero

Chenoa ha explicado a un reportero de televisión que superó "hace tiempo un cáncer de útero". La cantante ha añadido que prefiere no hacer "hincapié en ello" porque se considera "una más".



Eso si, se hace revisiones "cada seis meses" y está "bastante atenta". Hace mucho deporte y recomienda comer fruta (le cuesta muchísimo) y verdura: Me encanta la pasta por ejemplo, pero intento poner un poquito de fruta o verdura para después", explica.



Se encuentra radiante y es que algo también influye su relación con Alain Cornejo. La define como "estupenda y maravillosa".



A pesar de haber superado el cáncer, no se olvida de las personas que lo sufren. Chenoa ha protagonizado una campaña junto a Marta Sánchez en favor de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).