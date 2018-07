Chenoa habla sobre un posible reencuentro con David Bisbal

El próximo 22 de octubre se celebrará el 15 aniversario de la primera edición de 'Operación Triunfo', ese talent que cambió la vida de muchos artistas del momento como David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio…

Después de tantos años, los concursantes volvieron a convertirse en noticia recientemente por culpo de un dichoso grupo de WhatsApp en el que no se encuentran los 16 participantes. Ante esta polémica, Chenoa ha preferido quitar hierro al asunto asegurando que ese grupo no está cerrado a nadie y que ahí entran y salen las personas sin mayor problema.

Según se rumorea se podría estar organizando una quedada entre todos los concursantes, lo que supondría un reencuentro entre Chenoa y David Bisbal, con quien vivió una bonita historia de amor durante el concurso. ¿Y qué piensa Chenoa de ese reencuentro?

La artista ha confesado que no tiene ningún problema en volver a ver a Bisbal: "No, es que no... para mi es toro pasado y para la prensa es presente y yo ya no puedo pelear contra eso, me niego", afirmó entre risas Chenoa a Europa Press Chance.