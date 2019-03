Chenoa confiesa por qué ha desvelado todos los detalles de su ruptura con David Bisbal

Chenoa ha acudido al Círculo de Bellas Artes en Madrid para presentar su nuevo libro 'Defectos perfectos'. Un libro que ha causado ya una auténtica sensación llegando a ser trending topic. Por primera vez, la jurado de 'Tu cara me suena' ha contestado a las muchas preguntas que los periodistas allí presentes le han hecho sobre su ruptura con David Bisbal.

La cantante ha decidido que ya era hora de contar su versión de la historia y sacar a la luz algún que otro detalle sobre su pasado con Bisbal: "Lo cuento ahora porque quiero. También recuerdo que David escribió un libro, porque las balas siempre van para el mismo lado", decía de manera contundente Chenoa.

También se le preguntó sobre la famosa cobra que hubo entre ella y su ex al acabar la mítica canción de 'Escondidos' durante el reencuentro de 'Operación Triunfo'. Respecto a ese momentazo la cantante ha asegurado que Bisbal le dijo algo al oído en ese preciso momento, algo que no va a desvelar: "¿Qué parte no ha quedado clara sobre que no voy a contarlo?", decía.

Laura, así es como se llama, también ha mantenido relaciones sentimentales con otras caras conocidas como Álex González o David de María. Sobre estos romances también ha reconocido que habla en el libro aunque sin mencionar en ningún momento sus nombres:"Sí que están, peor no sus nombres. Cuido mucho los detalles. Este libro no tiene ningún mensaje para ninguno de todos ellos", aseguraba la cantante acabando con los rumores de que este nuevo proyecto se trata de una venganza a David Bisbal.

Ella ha misma ha asegurado que tenía muy claro que este libro iba a provocar todo un revuelo pero es algo que no la ha parado: "Hubo un debate: si no estuviera pendiente del qué dirán, ¿escribiría un libro? La respuesta es sí. Por eso me niego a no contar una cosa por el qué dirán. Yo defiendo la libertad de decidir. Soy así. Por qué voy a dejar de hacer cosas por qué dirán. Es injusto", reconoce.

Sin duda, un gran momento para la artista, quien está triunfando con su nuevo disco 'Soy humana'. Además de ser la jurado de uno de los programas de entretenimiento con más éxito del momento, 'Tú cara me suena' : "Lo personal estoy bien. Estoy focalizada en lo que estoy haciendo. Como no estoy enamorada, tengo una implicación total y eso me gusta", ha confesado Chenoa.

La cantante ha estado con Julia Otero durante la presentación de su libro y ha concedido una amplia entrevista para su programa de Onda Cero, 'Julia en la onda'.