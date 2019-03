Charlie Puth publica una imagen desde hospital

Este fin de semana Charlie Puth dejaba a sus fans con el corazón en el puño. El cantante publicaba una imagen en la que se le podía ingresado en un hospital con una cara de dolor que incluso nos duele a nosotros ver así al artista…

Pero que no cunda el pánico porque comentó a través de su cuenta de Twitter, su visita al hospital se debe a que el cantante se ha contagiado de gripe: "Estoy tan triste de decir que tengo que cancelar mi show en Raleigh, NC.Tengo gripe y perdí mi voz. Mi doctor me ordenó no actuar por lo menos en las próximas 48 horas. Los recompensaré por esto, chicos, ¡lo prometo! El apoyo que le han dado a este tour ha sido increíble y odio decepcionarlos".

Tras esta publicación, los fans del cantante se han volcado con él y han querido mostrarle todo su apoyo.