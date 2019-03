Charlie Puth insulta a Justin Bieber durante su concierto en Dallas

¡En menudo lio se ha metido Charlie Puth! El que podría estar considerado como uno de los artistas del momento se ha metido con la persona que no debía. El cantante ha insultado a Justin Bieber durante su último concierto en Dallas.

Y no solo eso, sino que este insulto se lo dedicó al principito del pop justo antes de interpretar su tema 'We Don't Talk Anymore', que en su disco 'Nine Track Mind', canta junto a Selena Gomez. Charlie gritó algo así como "que te jodan Justin Bieber" y claro la reacción de los 'believers' no se hizo esperar.

La polémica caló tan hondo en las redes sociales que Puth se vio obligado a pedir disculpas a Bieber y a sus fans por su desacertado comentario: "Soy un gran fan de Justin Biber y solo tengo cosas buenas que decir sobre él y su música. Por favor encuentren fuerzas en sus corazones para perdonarme y sepan que soy sincero. No soy mala persona, decía en otro de los tweets. Lo siento mucho si he ofendido a alguien, especialmente a Justin. Su trabajo me inspira. Nunca quise insultar intencionadamente en público", comentó en cantante a través de varios tuits.