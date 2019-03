Charlie Puth confiesa que le encantaría besar a Selena Gomez

Selena Gomez tiene miles y miles de admiradores pero a esa larga lista se suma uno de los cantantes más prometedores del momento, Charlie Puth. El intérprete de 'One Call Away' revela en una entrevista para Heat que le gustaría besar a la ex de Justin Bieber. ¿Nuevo romance VIP a la vista?

Charlie Puth despeja las dudas con las siguientes palabras: "No, es mi amiga. La considero mi colaboradora a nivel musical. Lo mejor de Selena es que, cuando es amable, no es una fachada. Es amable de verdad, por eso me gusta tanto", aclara el cantante.

Aunque Puth ve en Selena una amiga, en la entrevista sólo tiene buenas palabras para ella. "En el pasado la han tratado muy mal y ahora yo quiero que se corra la voz de lo buena que es", señala el cantante.

Por ahora, nos tendremos que conformar con el dueto musical que han protagonizado con la canción 'We don't talk anymore'. ¿Se pondrá celoso Justin Bieber?