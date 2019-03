Charlie Puth y Bella Thorne ponen fin a su breve relación

El año 2016 de Bella Thorne está marcado por sus conquistas, y es que la vida sentimental de la actriz y cantante en este último tiempo ha sido una locura. Desde que puso fin a su relación con Gregg Sulkin, después de un año de amor, la actriz ha conquistado el corazón de varios hombres, y aunque sus romances han sido breves, han sido muy intensos para todas las partes implicadas.

Bella Thorne y Tyler Posey subieron la temperatura en Instagram con las fotos que dejaban constancia de su amor y de su incontrolable pasión. Pero parece que duró poco. Al poco tiempo la pareja, que se habían ido a vivir juntos, pusieron punto y final a su romance. O eso parecía.

Y de nuevo, Bella estaba en el punto de mira de la prensa y de los paparazzis. La cantante presumía de amor una vez más en este intenso año. Esta vez era Charlie Puth con el que recuperaba la ilusión en el amor. Después de los besos apasionados en las playas de Miami de los que la prensa fue testigo, y de su aparición conjunta en los iHeartRadio Jingle Ball 2016 donde se mostraron muy acaramelados, las cosas se complicaron.

Al parecer, Thorne no había sido sincera con su nuevo chico, que se ha enfadado y ha atacado por su cuenta de Twitter. Todo indica que Bella tiene una relación sin cerrar con otro chico, y aunque para ella no ha sido ningún impedimento para pregonar su amor con Charlie a los cuatro vientos, a él le ha parecido motivo suficiente para alejarse de ella.

El desconcertado Puth recurrió a Twitter para expresar sus sentimientos: "Lo siento… Tú sabes quién eres", "Dañé muchas cosas, entiendo si no podemos ser amigos… Tú sabes quién eres", "Si tan solo pudieras ponerte de acuerdo… Tú sabes quién eres", "No puedo creer o que estoy leyendo", "Nadie debería ser tener el corazón enredado de esta manera, y yo no voy a ser quien quede en el medio", "No conozco personalmente a Tyler, pero sé que no debería ser tratado de esta manera", "Ella me dijo que ya no estaba con él. Todo esto es nuevo para mí", "Yo solo quiero paz para todos, simplemente me alejaré de esto".

Una historia aún sin esclarecer, que lo único que deja claro es que Charlie y Bella han puesto fin a su relación, después de batir el récord de relaciones breves.