Chantel Jeffries publica una foto de Justin Bieber completamente desnudo

Justin Bieber ha vuelto a aparecer desnudo en las redes sociales, pero esta vez no ha sido su culpa, sino la de la modelo Chantel Jeffries. Los seguidores del cantante aseguran que se trata de una venganza ya que 'su chico' había encontrado el amor lejos de ella.

Pero no contenta con haberle ridiculizado de tal modo, Jeffries etiquetó a Selena Gomez, la ex de Bieber, en las partes íntimas del intérprete de 'What Do You Mean?' y tituló la foto: "te quiero, Justin". Parece que a este chico y a todos lo que le rodean se les está yendo de las manos…

Sin embargo, todo ha sido una falsa alarma. La propia Chantel ha pedido disculpas públicamente y ha confirmado a través de su cuenta oficial de Snapchat que ha sido hackeada. También ha borrado la publicación de Instagram, en la que salía Justin desnudo, una imagen que algunos medios aseguran que ha pasado por el Photoshop.