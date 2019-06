La esperada respuesta de Cepeda ante las duras críticas recibidas por este supuesto desprecio a una fan

Cepeda no tiende a callarse, y no es la primera vez que el cantante hace gala de su fuerte carácter.

Esta vez, la situación vivida con una fan durante una de sus últimas firmas de discos. En el polémico vídeo que circula por las redes, el cantante le suelta de forma brusca "te he dicho que no me toques" a una chica que trataba de pasarle el brazo por los hombros para hacerse una foto con él. Un gesto por parte de Cepeda que ha tenido como consecuencia que las redes se vuelvan contra él.

Ante la polémica, Cepeda ha terminado por lanzar un mensaje muy contundente a todos aquellos que no dejan de criticarle, e incluso la propia joven implicada ha salido en su defensa.

"Vuelvo a explicarlo por aquí al ver demasiados mensajes privados reportando el vídeo de la firma de discos. Me parece lamentable tener que explicar esto dado que se trata de una campaña de acoso por parte de gente que se dedica exclusivamente a ello", comienza explicando en su Instagram Stories. "Ese vídeo continúa con un '¿te lo has creído?, era broma, ven aquí'. Seré gilipollas, cantaré mal, calvo, subnormal... todo lo que queráis, ¿pero mala persona con la gente que me sigue? en la vida. Antes de criticar o insultar a alguien, por favor, informaos. Esto va tanto para vosotros como para los medios. Os dejo la respuesta de la persona del vídeo al propio personaje que lo ha subido, intentando lo que básicamente está consiguiendo".

Queda claro que lo que ocurrió entre ambos no fue más que una broma, aunque parece que no todos sus seguidores lo ven así...