Cepeda le seca las lágrimas a Aitana en uno de sus últimos conciertos juntos

En la gira de OT

Desde que salieron de la academia de 'Operación Triunfo', su amor no deja de abarcar titulares y sus seguidores están al tanto de todos sus pasos. En uno de sus últimos conciertos de la gira, Aitana no pudo contener las lágrimas al cantar 'No puedo vivir sin ti' junto a Cepeda y su chico le secó las lagrimas con mucha ternura.