Ya se sabe que Cepeda no es los que se calla y a través de las redes sociales dice todo lo que tenga que decir, como por ejemplo, tras las críticas que recibió por el supuesto desprecio a una fan o plantar cara a los que le criticaban por su físico. Pero esta vez con quien ha protagonizado un sorprendente enfrentamiento ha sido con la madre de Chenoa, Patricia Falomir.

Todo se remonta al 28 de junio, cuando salió un vídeo del concursante de OT, el cual se encontraba en una firma de discos, donde leyó en alto una carta que una fan le había dedicado, y al parecer la joven sintió vergüenza al ver que su ídolo la había leído en público. Y esta reacción no le gustó nada a la madre de Chenoa, que mostró sus disconformidad y calificó de niñato a Cepeda en un tuit que acabó borrando.

Pero Patricia Falomir siguió escribiendo algunos comentarios en Twitter como "A los fans no se les debe tratar mal ni de broma" o "No me gusta la manera de relacionarse con los fans que tiene Cepeda, ¿Está claro?". A lo que muchos seguidores del cantante saltaron directamente en su defensa atacando a la madre de Chenoa, que finalmente ha querido zanjar el tema diciendo: "Pido a los que me siguen que no tomen parte de este rifirrafe, es solo MI opinión, no me entra en la cabeza según que actitudes y listo, como le habrá pasado a más de uno con mi hija, ¡y ya está! ¡Gracias a todos!".

La respuesta del cantante no se ha hecho esperar y el pasado 6 de julio sacó su nuevo single 'Desahogo', una canción donde quiere responder a todos sus haters, y donde no se ha olvidado de la madre de Chenoa, a la que dedicaba una frase en su nueva canción: "De hecho, hace un rato he visto a la madre de uno de ‘OT’ llamarme niñato".

